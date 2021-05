Eishockey-WM: Mathias Niederberger überragt im DEB-Tor

"Wir haben ein Löwen-Herz"

Niederberger hat Höhen und Tiefen hinter sich

Seit 2014 spielt Niederberger in der Penny DEL - erst bei den Eisbären, dann in der Düsseldorfer Heimat, seit 2020 wieder in Berlin. 2016 feierte der zweimalige DEL-Goalie des Jahres (2016, 2020) sein Debüt in der Nationalmannschaft. Bei der WM 2019 etablierte er sich trotz einer zuvor eher schwachen Liga-Saison als Nummer 1 und widerlegte Skeptiker, die seine Konkurrenten Dennis Endras und Olympia-Held Danny aus den Birken vor ihm gesehen hatten.