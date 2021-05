Street Fighter V: Mister Crimson gewinnt Red Bull Kumite London

Das Red Bull Kumite London war die Bühne für ein hochkarätiges Invitational für die besten Street-Fighter-V-Spieler aus aller Welt. Am Ende krönte sich ein Franzose.

Insgesamt 16 Spieler hatten sich für das Red-Bull-Turnier qualifiziert. Auf die Spieler wartete eine Vorrunde, in der jeweils 2 Teilnehmer aus einer Gruppe von 4 in die Finalrunden einziehen konnten.

Am Ende war es der Franzose Nathan "Mister Crimson" Massol, der mit seinem Charakter Dhlasim seinen Finalgegner Derek "iDom" Ruffin besiegen konnte. Eine große Errungenschaft für Mister Crimson, der bereits im Vorfeld zum Red Bull Kumite London viele, regionale Online-Ligen gewinnen konnte. Dieser Sieg stellt seinen ersten, entscheidenden Triumph auf einem Turnier mit starker, internationaler Besatzung dar.

Nach Niederlage in der Gruppenphase: Mister Crimson schlägt zurück

Mister Crimson zog mit einer Score von 2-1 in die KO-Runde des Turniers sein. Seine einzige Niederlage war ein einseitiges 0-2 gegen iDoms Laura.

Sein erster Gegner in den Finalrunden war der Amerikaner Victor "Punk" Woodley. Dessen Karin wurde mit einem Ergebnis von 3-1 besiegt. Im Halbfinale waren 4 Match-Siege nötig. Hier wartete der Mit-Europäer Olivier "Luffy" Hay aus Frankreich. Es wurde knapp. Mister Crimson konnte sich aber mit einer Score von 4-3 gegen die R. Mika seines Kontrahenten behaupten.

Im Finale traf er dann erneut auf iDom. Das Grand Final wurde "First to 5 Matches" gespielt. Von dem einseitigen Ergebnis der Vorrunde war keine Spur mehr zu erkennen. Die Begegnung zog sich bis in die letzte Runde des 9. Matches. Letztendlich konnte Mister Crimson die Zitterpartie für sich entscheiden. Ein herausragendes Match, dass den krönenden Abschluss eines rundum gelungenen Events darstellt.