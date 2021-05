Matthäus: "Zweite Liga, wie es sie noch nie gab"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sagt den namhaften Bundesliga-Absteigern Schalke 04 und Werder Bremen in der neuen Saison in einer "zweiten Liga, wie es sie noch nie gab", harte Zeiten voraus.

Die beiden Traditionsklubs werden sich "in jedem Spiel mit der Favoriten-Rolle abgeben müssen. Jeder will sie schlagen, aber keiner hat was zu verlieren", schrieb Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" bei skysport.de.