Hansi Flick ist in der DFB-Zentrale und könnte Bundestrainer werden

Hansi Flick wird neuer Bundestrainer! Der Noch-Bayern-Trainer folgt nach der EM auf Joachim Löw. SPORT1 erklärt, was er plant und was er verdient.

Flick bekommt höheres Gehalt als Vorgänger Löw

Bereits am Dienstagmorgen hatte Flick die DFB-Zentrale in Frankfurt betreten. Nach SPORT1-Informationen wird sich der neue Bundestrainer nach der Unterschrift erst einmal mit seiner Familie in den Urlaub verabschieden - und am 15. Juni beim EM-Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich in München auf der Tribüne sitzen.