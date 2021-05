Robert Lewandowksi über Entwicklung, Gerd Müller, Rekord, Spielweise

48 Treffer in 40 Spielen, dazu neun Assists - der polnische Superstar ist schon aufgrund seiner jüngsten Saison-Bilanz über jeden Zweifel erhaben. Es sind jedoch längst nicht mehr nur die Tore, die den 32-Jährigen zu einem Weltklassespieler machen. Lewandowski ist in den letzten Jahren als Profi extrem gereift. Er spielt mannschaftsdienlich, ist ein echter Führungsspieler.

Am wichtigsten sei zu wissen, wo man herkomme: "Und ich habe nie vergessen, woher ich komme." Er wolle nicht nur an die Gegenwart denken. Er habe auch im Blick, was in "zehn, zwanzig Jahren sein wird. Ich denke nicht nur bis zu meiner Nasenspitze und denke, das war's. Die Probleme anderer Leute sind auch meine Probleme."