NBA: Furiose Bucks besiegen Miami Heat, Antetokounmpo überrascht

Besonders die Anfangsphase hatte es in sich: Bereits nach zwölf Minuten führten die Bucks mit 46:20 und versenkten dabei zehn von 15 Dreiern. Eine Quote, die die Einstellung des NBA-Rekords für die Playoffs bedeutete. Insgesamt 15 von 29 Dreiern versenkte das Team von Trainer Mike Budeholzer allein in der ersten Hälfte.