Fußballmuseum ab Freitag wieder geöffnet

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund öffnet am kommenden Freitag (28. Mai) wieder seine Pforten. Pandemiebedingt war das Museum am Dortmunder Hauptbahnhof 34 Wochen geschlossen gewesen.