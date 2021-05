Hansi Flick über Abschied vom FC Bayern, Boateng, Alaba und Musiala

"Ich weiß, was ich am DFB habe. Es sind noch Dinge zu klären. Das hat nichts mit mir zu tun, das sind andere Sachen. Wenn die geklärt sind, sieht es gut aus", sagte der scheidende Bayern-Coach im Interview mit dem Sportbuzzer. Sein Spind in München sei ausgeräumt, er könne beruhigt in den Urlaub fahren.