WWE RAW: Bobby Lashley stiftet Chaos bei McIntyre - Kingston WWE-Champ stiftet neues Titel-Chaos

Bobby Lashley (auf der linken Seite) und Manager MVP ließen es sich bei WWE RAE gut gehen © WWE

M. Hoffmann

Kofi Kingston bekommt bei WWE Monday Night RAW die Chance, sich ein Titelmatch gegen Bobby Lashley zu verdienen. Der aber hat andere Pläne.

Vergangene Woche kassierte er eine überraschende Niederlage - bei der aktuellen Episode der TV-Show Monday Night RAW verhinderte WWE-Champion Bobby Lashley, dass die Titel-Situation sich klärte.

Lashley, vergangene Woche unerwartet, aber auch recht glücklich von Ex-Titelträger Kofi Kingston besiegt, war in dieser Woche nicht selbst in Aktion, wurde aber letztlich doch aktiv.

Als Kingston und sein Dauerrivale Drew McIntyre unter sich ausmachen sollten, wer Lashley bei der kommenden Großveranstaltung Hell in a Cell herausfordern würde, hielt es Lashley nicht in der VIP-Lounge, in der er es sich mit Manager MVP und einigen hübschen Damen zunächst gemütlich gemacht hatte.

Bobby Lashley sprengt Match Kofi Kingston - Drew McIntyre

Lashley und MVP eröffneten die Show, um über die Lage der Dinge zu reden - und sah sich nacheinander konfrontiert mit McIntyre und Kingston, die sich beide als verdiente nächste Herausforderer darstellten.

Die beiden Publikumslieblinge gerieten auch untereinander in den verbalen Clinch, weil McIntyre herausstrich, dass er Kingston vergangene Woche half, während Kingston befand, dass er um die Hilfe nicht gebeten und sie auch nicht gebracht hätte - was McIntyre bezweifelte.

Der WWE-Offizielle Adam Pearce setzte darauf ein Match zwischen Kingston und McIntyre an, um die Sache zu klären. Genau das verhinderte Lashley, indem er schließlich auf beide losging und damit ein sauberes Ende des Duells verhinderte.

Die Konsequenz, die Pearce zog: Er setzte das Duell Kingston vs. McIntyre für kommende Woche nochmal an - mit der Zusatzklausel, dass Lashley und MVP sich eine 90-tägige Suspendierung bei einem erneuten Eingriff einhandeln würden.

Die weiteren Highlights:

- Mit einem Sieg über Rivalin Asuka verdiente sich Charlotte Flair ein Titelmatch gegen RAW-Damenchampion Rhea Ripley bei Hell in a Cell, die Tochter des legendären Ric Flair besiegte die Japanerin, indem sie ihren Asuka Lock auskonterte und sie pinnte.

- Ripley selbst ließ sich derweil von Flair in einen Nebenschauplatz verwickeln: Als Nikki Cross zu Beginn der Show sowohl Flair als auch Ripley zu einem Match herausforderte, antwortete Flair, dass sie schon gebucht wäre, aber Cross ihre Zeit auch so nicht wert wäre, sie würde sie in zwei Minuten locker besiegen. Ripley sah die Chance, Taten statt Worte folgen zu lassen und ließ sich auf eine zweiminütige Beat The Clock Challenge gegen Cross ein - in der sie es nicht schaffte, die Schottin abzufertigen. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Weggefährtin des vergangene Woche von WWE entlassenen Deutschen Alexander Wolfe nach diesem "Sieg" in der Fehde präsent bleibt (Alexander Wolfe im SPORT1-Interview: So begründete WWE sein Aus, das plant er nun).

- Lashleys zerstrittene Ex-Gefährten Cedric Alexander und Shelton Benjamin begegneten sich einmal mehr in einem Match. Alexander trug den Sieg davon, musste sich aber unfair mit einem Augenstecher behelfen.

- Randy Ortons Partner Riddle und Kofi Kingstons New-Day-Kollege Xavier Woods lieferten sich ein Einzelmatch, in dem WWE beiden überraschend viel Zeit und Raum gab, ihr Können mit einigen spektakulären Aktionen zu zeigen. Den Unterschied zu Gunsten von Riddle machte letztlich der RKO - die Spezialaktion von Orton.

- Elias verhalf Partner Jaxson Ryker zu einem unfairen Sieg über AJ Styles, der den beiden ein Tag-Team-Titelmatch gegen Styles und seinem 2,20 Meter großen Partner Omos bescheren könnte. Der Riese rächte den Betrug an seinem Partner mit einer Attacke gegen Elias.

- US-Champion Sheamus und der nach kurzer Verletzungs-Auszeit zurückgekehrte Humberto Carrillo setzten ihre Fehde fort, Sheamus gewann ein Non Title Match unfair, indem er die Hebelwirkung beim Pinfall mit einem Griff an die Hose verstärkte. Nach dem Match ging er weiter auf Carrillo los, der dann Hilfe von Ricochet bekam.

- Im offiziellen Hauptkampf der Show verteidigten Natalya und Tamina die Tag-Team-Titel der Frauendivision gegen die Ex-Champions Nia Jax und Shayna Baszler. Zum unfreiwilligen Zünglein an der Waage wurde Jax' Gespiele Reginald, als ein Eingriff von ihm nach hinten losging. Weil Reginald das nicht zum ersten Mal passierte, hatte Baszler genug und forderte ihn zu einem Match kommende Woche. Zu allem Überfluss wurde Reginald wieder Opfer einer Pyro-Explosion, die von der unheimlichen Alexa Bliss verursacht worden scheint.

