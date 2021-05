Zwei Monate vor Olympia: USA warnen vor Reisen nach Japan

Die USA haben zwei Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) mit Verweis auf die Pandemie-Lage eine Reisewarnung der höchsten Stufe 4 für Japan ausgesprochen.

"Reisen Sie nicht nach Japan", heißt es seit Montag in den Empfehlungen des Außenministeriums.

Erst kürzlich hatte Japans Premierminister Yoshihide Suga den Corona-Notstand auch in Tokio bis zum 31. Mai verlängert. Die Quote vollständig geimpfter Personen liegt in Japan derzeit bei zwei Prozent.