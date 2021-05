Sprinterin Lückenkemper in Boston von Verletzung ausgebremst

Die deutsche Topsprinterin Gina Lückenkemper hat rund zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio eine Schrecksekunde erlebt.

Die 24-Jährige vom SSC Berlin ist am Sonntag beim Meeting in Boston von einer Muskelverletzung ausgebremst worden und beendete das Rennen über 100 m in 11,49 Sekunden auf dem letzten Platz.