Hammer-Affäre: Ab Dienstag CAS-Neuverhandlung gegen Schwimmstar Sun

Der spektakuläre Dopingfall des chinesischen Schwimm-Olympiasiegers Sun Yang wird von Dienstag bis Donnerstag vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS neu verhandelt. In einer virtuellen Sitzung wird darüber befunden, ob der 29-Jährige doch noch bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) an den Start gehen darf oder ob seine von Skandalen geprägte Karriere beendet ist. Das Gericht ließ in einer Erklärung offen, wann das Urteil bekannt gegeben wird.