China triumphiert - RNG gewinnt MSI 2021 gegen Weltmeister Damwon MSI 2021: RNG bezwingt DWG

Nach 2018 holt RNG den Titel des MSI wieder zurück nach China © Riot Games

In einem wahnsinnig engen Endspiel haben sich die chinesischen Vertreter von RNG den Titel des MSI 2021 gesichert. Weltmeister Damwon KIA offenbarte einige Schwächen.

Von Sandra Kraus

Der Traum für die Fans der LEC und der MAD Lions blieb lange am Leben. Im Halbfinale am Samstag gelang es den Löwen, gleich zwei Rückstände aufzuholen und ein entscheidendes fünftes Game zu erzwingen. Allerdings sollte dann das Gen des Weltmeisters die Dominanz ergreifen. In einer Mischung aus zu einfachen Fehlern und krasser Souveränität des Gegners musste MAD früh die Niederlage anerkennen. Am Freitag zuvor hatte RNG gegen PSG nicht viele Zweifel aufkommen lassen.

Damwon plötzlich Verfolger

Gegen den chinesischen Überflieger RNG startete Damwon am Finaltag holprig. GALA und Co. sicherten sich die Drachenseele und verwalteten einen stattlichen Goldvorteil. DWG wehrte sich nach Kräften und hielt zumindest den Kill-Score eng. Allerdings waren der Item-Vorsprung und die Komposition kaum noch zu kompensieren. Nach etwas mehr als 39 Minuten beendete RNG mit Baron und Elder Buff das Treiben.

In der zweiten Runde setzte der Weltmeister auf Lee Sin Top und Xerath in der Mitte. Die Rechnung ging auf, wobei die Partie bis zum Baron rund um die 24. Minute noch völlig ausgeglichen war. Der violette Kraftschub für Champions und Minions sowie die richtigen Picks brachten Damwon auf die Siegerstraße. Nun war es also wieder an RNG, eine Antwort zu finden. Wieder wurde es ein knappes Unterfangen in Game 3. Nach 27 Minuten waren es rund 4.000 Gold, die die Erben von ADC-Legende Uzi mehr auf dem Konto hatten. Dieser Vorsprung wuchs dann minütlich an. Wieder folgte der Baron zur Entscheidung. Matchpoint für RNG.

DWG legt den Schalter um

Mit dem Rücken zur Wand fand der Worlds Sieger von 2020 wieder zu sich und spulte einen völlig anderen Film ab. Eine frühe Drachenseele, über 10.000 Gold mehr als die Gegenseite und eine chirurgische Ausführung später stand es 2:2 und das alles entscheidende Match Nummer 5 war gebucht.

Eine Herausforderung, die RNGs ADC GALA nur zu gerne annahm. Mit am Ende elf Kills und einem satten persönlichen finanziellen Vorteil gegenüber Damwons Ghost trug er sein Team quasi im Alleingang zum Sieg. Eine Leistung, die anschließend auch mit dem MVP-Titel gewürdigt wurde.