FIFA 21: Burak Yilmaz wird Ligue 1 POTM

Yilmaz wurde von OSC Lille im vergangenen Sommer ablösefrei verpflichtet. Dass das ein Transfercoup war, konnten damals wohl die wenigsten Experten vermuten. Der 35-Jährige hat große Anteile daran, dass Lille inzwischen Meister der Ligue 1 vor Dauerbrenner PSG ist. In 278 Einsätzen hat der Türke 16 Tore geschossen und fünf weitere vorgelegt. Mit 30% der Stimmen konnte er sich in der Wahl zum Spieler des Monats unter anderem gegen die beiden Monegassen Kevin Volland und Wissam Ben Yedder durchsetzen. Yilmaz wurde nicht nur Spieler des Monats, sondern er hat auch das Tor des Monats geschossen: In der Partie gegen RC Lens schweißte der Stürmer das Spielgerät aus rund 30 Metern mit links in den Winkel.