FC Bayern: Auch Kingsley Coman lässt sich durch Pini Zahavi vertreten

Kingsley Coman hat sich nun ebenfalls der Agentur des berüchtigten Beraters Pini Zahavi angeschlossen. Der Franzose wird zwar weiter von seinem Vater beraten, Zahavi hat aber das Mandat für England übertragen bekommen und soll sich in der Premier League nach einem passenden Verein umschauen.

Coman-Vertrag läuft 2023 aus

Nach SPORT1 -Informationen bestand bei Comans Vertragsverlängerung bis vor kurzem eine positive Tendenz - zumal er sich in der bayerischen Landeshauptstadt sehr wohl fühlt.

Zahavi-Kunde Alaba verlässt die Bayern

Unliebsame Erfahrungen mit Zahavi machte man an der Säbener Straße zuletzt bei den Vertragsgesprächen mit David Alaba. Der 77 Jahre alte Spielervermittler wich bei den Verhandlungen nicht zurück, so dass die Einigung mit Alaba nicht zustande kam. Am Ende mussten die Bayern den Österreicher ablösefrei ziehen lassen.