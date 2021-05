Eishockey-WM 2021: Kanada vor Duell gegen DEB schlecht wie nie

Und genau diese Kanadier sind am Abend Gegner der deutschen Mannschaft. ( WM 2021 in Riga, Gruppe B: Deutschland - Kanada, Mon., LIVE ab 19.15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream )

Kanada bisher völlig von der Rolle

Nach zwei von sieben Spieltagen stehen die Kanadier also noch punktlos da, haben dazu erst ein Tor erzielt. Das Team muss eine ordentliche Schippe drauflegen, um den Viertelfinaleinzug doch noch zu packen. Nur vier der acht Gruppenteams qualifizieren sich für die Runde der besten Acht. Mit zwei Niederlagen war Kanada seit 1920 nicht mehr in eine WM oder ein Olympisches Turnier gestartet.

Viele NHL-Profis fehlen

Allerdings sei auch gesagt: Mit der bestmöglichen kanadischen Auswahl hat dieses Team wenig bis gar nichts zu tun. Weil zeitgleich zur WM die NHL-Playoffs stattfinden - die in Nordamerika als wichtiger betrachtet werden als die WM -, muss Kanada ohne seine Topstars wie Sidney Crosby oder Connor McDavid antreten. McDavid spielt an der Seite von Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers, steht mit seinem Team allerdings kurz vor dem Playoff-Aus .

Doch dieses Problem betrifft auch die anderen Nationen, die DEB-Auswahl muss neben Draisaitl beispielsweise auch auf Tim Stützle und Dominik Kahun verzichten. In der Vergangenheit sind Topstars bei frühem Playoff-Aus noch zu einem Turnier nachgereist, die Coronapandemie macht dieses Vorhaben allerdings noch komplizierter, da nach Einreise in Lettland eine Quarantäne anstünde.

Die Kanadier haben im Vergleich zu allen anderen Ländern allerdings einen viel größeren Pool an Toptalenten, die sich bei so einem Turnier beweisen wollen. Verteidiger Owen Power beispielsweise gilt als möglicher Nummer-1-Pick im kommenden Draft, ist allerdings erst 18. Doch es gibt auch erfahrene Akteure im Team. Der 31 Jahre alte Stürmer Adam Henrique absolvierte in seiner Karriere über 700 NHL-Spiele für die Anaheim Ducks und die New Jersey Devils.