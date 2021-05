Werder Bremen, so könnte es nun mit Frank Baumann weitergehen

Derzeit deutet in Bremen vieles darauf hin, dass die Verantwortlichen des Klubs nach dem Abstieg in ihren Ämtern bleiben. Nach SPORT1 -Informationen tendieren die Klubbosse rund um Marco Bode derzeit auch dazu, dass Sportchef Frank Baumann weitermachen darf.

Werder läuft schon jetzt die Zeit davon

Die Verantwortlichen befinden sich schon seit Tagen in richtungsweisenden Gesprächen rund um die personelle Situation. Eine Entscheidung könnte zeitnah verkündet werden - die Zeit drängt. Am 13. August beginnt die neue Spielzeit in der zweiten Bundesliga. In rund drei Wochen könnte bereits die Vorbereitung beginnen.