Fortnite Season 6 Woche 10 Challenges: Sandburg-Guide

Die neuen Challenges in Fortnite sind da: Die Season 6 Woche 10 Herausforderungen sind nicht so schwer, aber die Sandburgen findet ihr mit unserer Hilfe etwas schneller.

Hier findet ihr die Sandburgen zum Zerstören

Ihr müsst zunächst einen kleinen Ausflug nach Craggy Cliffs machen, genauer gesagt an den Strand der östlichen Küste. Auf der Karte gibt es eine spitze Klippe, die ins Wasser sticht - links davon findet ihr die zwei Sandburgen unmittelbar in der Nähe von drei grünen Sonnenschirmen.

Hier müsst ihr die Sandburgen bauen

Nach all der Zerstörung wird jetzt gebaut: In der Nähe der Dirty Docks und bei den Holy Hedges werden eure Bauskills benötigt. Die Dirty Docks Sandburg befindet sich am Strand im Norden, in der Nähe der Sonnenliegen. Auch die Holly Hedges Sandburg ist neben ein paar Sonnenliegen – im Südwesten von Holy Hedges werdet ihr fündig.