2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf und Uwe Rösler trennen sich

Wie der Verein am Montag mitteilte, habe man sich mit dem 52-Jährigen auf die Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt - in gegenseitigem Einvernehmen, wie in der Presseerklärung betont wurde. Düsseldorf hatte die jüngst beendete Zweitliga-Saison auf dem fünften Platz abgechlossen.