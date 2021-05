Thomas Müller bekommt neue Rückennummer beim DFB-Team - 25 statt 13

Der Weltmeister von 2014 trägt bei seinem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft wie bei seinem Verein Bayern München die 25. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Die 13, die in der DFB-Auswahl zuletzt der Leipziger Lukas Klostermann auf dem Trikot hatte, bekommt Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach.