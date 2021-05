U21-EM: Wirtz und Baku führen Team an - Serra, Özcan und Jakovs fehlen

DFB-Trainer Stefan Kuntz verkündete am Montag das 23-köpfige Aufgebot für das Turnier in Ungarn und Slowenien (31. Mai bis 6. Juni). Das deutsche Team trifft zum Auftakt am kommenden Montag im Viertelfinale in Szekesfehervar/Ungarn auf Dänemark (21.00 Uhr).

Für das am Pfingstmontag gestartete Trainingslager in Südtirol wurde der Kader um drei weitere Spieler ergänzt. "Durch die Teilnahme mehrerer U21-Spieler an den Relegationsspielen in Deutschland und England sind wir gezwungen, in der Vorbereitung auf unser EM-Viertelfinale zu improvisieren", sagte Kuntz: "Deshalb haben wir drei zusätzliche Spieler eingeladen, um in den kommenden Tagen in voller Mannschaftsstärke trainieren zu können."