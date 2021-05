Valorant Weapon Guide: Marshal – Die Schnäppchen Sniper

Die Marshal ist eines der Scharfschützengewehre in Valorant, das One-Shots zum kleinen Preis verspricht. Aber lohnt sich das Gewehr? Wir werfen einen genauen Blick drauf.

Die Marshal ist wie jede Sniper mit ansehnlichen Schadenswerten ausgestattet. Wie die meisten anderen Waffen dieser Klasse könnt ihr von ihr hauptsächlich eine gute Durchschlagskraft und One-Tap-Potenzial erwarten. Im Gegensatz zu anderen Scharfschützengewehren ist der Preis der Marshal aber sehr niedrig, was sie in Eco-Runden immer zu einer soliden Wahl macht.

Marshal Stats

Wie schon angesprochen ist die Marshal selbst für ein Scharfschützengewehr sehr preiswert. Sie kostet insgesamt nur 1000 Credits. Das ist weniger als die Hälfte des Preises im Vergleich zu jedem anderen Gewehr. Die Marshal ist damit ein regelrechtes Schnäppchen. Natürlich braucht ihr eine ruhige Hand und das nötige Maß an Präzision. Dafür fällt der Schaden der Sniper auf die Distanz nicht ab und ihr seid in der Lage, Gegner mit einem gut gezielten Schuss zu erledigen.

Kopftreffer mit der Marshal sind immer tödlich. Wenn ihr also gar keinen Fehler machen würdet, könntet ihr auch ganze Teams allein ausschalten. Allerdings ist das nicht sehr realistisch – ab und an geht doch mal ein Schuss daneben oder trifft nicht den Kopf, wobei folgenden Schadenszahlen auf 0-50 Meter relevant werden: 85 (Beine)/101 (Körper)/202 (Kopf). Ihr seht, dass ihr auch mit Treffern auf den Körper der Gegner durchaus einiges an Schaden anrichten könnt.