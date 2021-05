Ein Fall für die Werkstatt: Bottas' Problemrad klemmte hartnäckig

Der missratene Reifenwechsel am Mercedes von Valtteri Bottas war beim Großen Preis von Monaco eine der dramatischen Randgeschichten - in den Tagen nach dem Rennen stieg er auf zum wohl längsten Boxenstopp der Formel-1-Geschichte.

"Wir konnten es nicht lösen", sagte der Brite, "wir werden die Überreste der Schraube abschleifen müssen. Das machen wir in der Fabrik." Bottas' Rennen hatte in der 30. Runde ein kurioses Ende genommen: Während des Hochgeschwindigkeits-Stopps geschah, was auch jedem Hobby-Handwerker bekannt ist. "Wenn wir den Schlagschrauber nicht sauber auf die Radmutter bekommen, dann kann er die Kanten abschleifen", erklärte Allison: "Ein bisschen so, wie wenn der Kreuzschlitz nicht genau ins Kreuz der Schraube passt."