15 Spiele in vier Wochen: Volleyballerinnen starten in die Nations League

Zum Auftakt des Mammutprogramms in der Nations League bekommen es die deutschen Volleyballerinnen am Dienstag (13 Uhr) mit Russland zu tun. Insgesamt bestreitet das Team im italienischen Rimini in knapp vier Wochen 15 Spiele, der Wettbewerb wird coronabedingt erstmals an nur einem Ort ausgetragen.