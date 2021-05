Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool beim FC Bayern auf der Liste - wie könnte das aussehen?

Komplettes Gesamtpaket! Darum will Bayern Wijnaldum

Georginio Wijnaldum wird den FC Liverpool nach fünf Jahren verlassen. So manche Spur führt nach München - und das könnte auch gut passen.

Wijnaldum selbst wurde ähnlich emotional wie es seine Verabschiedung war: "Ich kämpfe gerade mit den Tränen. Die Menschen in Liverpool haben mir in den fünf Jahren Liebe gezeigt. Ich werde sie vermissen."

Es war beeindruckend zu sehen, welchen Stellenwert sich Wijnaldum in fünf Jahren bei den Reds erarbeitet hat. Nun will er sich in ein neues und vielleicht sein letztes großes Abenteuer als Profi-Fußballer aufmachen. Dieses Abenteuer könnte ihn nach München führen. (Transfermarkt Die heißesten Gerüchte im Transferticker)