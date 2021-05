Pirlo will Juve-Trainer bleiben

"Wir haben gekämpft, wir hatten Angst, es nicht zu schaffen, aber in dieser letzten Phase der Meisterschaft haben wir verstanden, in welche Richtung wir gehen müssen. Es war ein kompliziertes Jahr, aber es diente mir dazu, zu wachsen und mich zu verbessern", betonte Pirlo, der zu Saisonbeginn als Trainerdebütant das Ruder bei der Alten Dame übernommen hatte.

Juventus wird in der nächsten Saison wieder in der Champions League spielen, und zwar zum zehnten Mal in Folge. Pirlo hofft auf den Verbleib von Cristiano Ronaldo, den er beim Spiel in Bologna (4:1) schonte. "Mit 36 Jahren ist es auch für Ronaldo nicht einfach, einen Klub zu finden, der ihm 31 Millionen Euro pro Saison zahlt", schrieb der Corriere della Sera.