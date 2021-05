Sabally schielt mit 3x3-Team nach Tokio: Mutig in die "Knallergruppe"

Satou Sabally geht trotz der enorm schwierigen Aufgabe voller Optimismus ins 3x3-Qualifikationsturnier für die Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Deutschlands Basketballstar Satou Sabally geht trotz der enorm schwierigen Aufgabe voller Optimismus ins 3x3-Qualifikationsturnier für die Olympischen Sommerspiele in Tokio. "Alle sagen: Ja, das wäre eine Riesenüberraschung, sagte die 23-Jährige im Trainingscamp in Düsseldorf, aber das Team sei "supertalentiert".

Ab Donnerstag spielt WNBA-Profi Sabally mit Svenja Brunckhorst, Theresa Simon und Stefanie Grigoleit in Graz/Österreich um das Ticket für die olympische Premiere der Streetball-Variante 3x3. In der Fünfergruppe mit den USA, Frankreich, Indonesien und Uruguay muss mindestens Platz zwei für den Sprung ins Viertelfinale her. Drei von 20 Mannschaften fahren nach Japan.