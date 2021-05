Agüero knackt Rooney-Rekord und rührt Guardiola zu Tränen

"Wir lieben ihn so sehr", schwärmte Guardiola unter Tränen von Agüero, der City in Richtung Spanien verlässt, wo er bis 2023 beim FC Barcelona unterschrieben hat: "Er ist eine besondere Person, für jeden von uns. Er ist so nett. Er hat mir sehr geholfen. Wir können ihn nicht ersetzen." Der 32-Jährige war einfach nur "sehr glücklich".