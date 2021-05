Dritte Niederlage: Draisaitl droht frühes Play-off-Aus - Grubauer im Viertelfinale

Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers droht in der nordamerikanischen Eishockey-Profilliga NHL erneut ein frühes Aus in den Play-offs.

Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers droht in der nordamerikanischen Eishockey-Profilliga NHL erneut ein frühes Aus in den Play-offs. Trotz zweier Treffer und einer Vorlage von Draisaitl verloren die Oilers in der Serie best of seven auch das dritte Spiel gegen die Winnipeg Jets mit 4:5.