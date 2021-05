Formel 1: Sebastian Vettel in Monaco Fünfter - Karl Wendlinger lobt

Riesen-Pech für Ferrari und Mercedes: Verstappen siegt in Monaco

Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Monaco mit dem fünften Rang für das beste Aston-Martin-Ergebnis in der Saison 2021 gesorgt.

Entsprechend groß war die Freude beim Heppenheimer: "Ring Ding Ding", jubelte er am Boxenfunk und bedankte sich bei seiner Crew. Für den 33-Jährigen waren es seine ersten WM-Punkte für Aston Martin. Von den TV-Zuschauern weltweit wurde er dafür zum "Fahrer des Tages" gewählt.

Auch von Karl Wendlinger heimste Vettel für seine Vorstellung Lob ein. "Vettel war an diesem ganzen Wochenende sehr, sehr gut, besser als das Auto", so der ehemalige Formel-1-Pilot im AvD Motor & Sport Magazin bei SPORT1 .

Und weiter: "Wir werden sehen, ob es eine Trendwende ist. Er hat sich zum ersten Mal wohlgefühlt. Du musst dich in dem Auto wohlfühlen, um in Monaco so ein Ergebnis erzielen zu können." (Rennkalender der Formel 1 2021)