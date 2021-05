European League: Rhein-Neckar Löwen werden Dritter

Der Gastgeber setzte sich am Sonntag in Mannheim im Spiel um Platz drei 32:27 (15:12) gegen den polnischen Vizemeister Wisla Plock durch. Bester Werfer der Kurpfälzer war der Schwede Jerry Tollbring mit zehn Treffern.

"Es macht immer Spaß, Tore zu machen. Der dritte Platz geht in Ordnung. Wir waren die ganze Zeit vorne", sagte Tollbring.

Im Halbfinale am Samstag hatten die Löwen 32:35 (16:19) gegen den Ligarivalen Füchse Berlin verloren. Im Endspiel treffen die Hauptstädter am Sonntagabend (20.30 Uhr) auf den SC Magdeburg, der in der Vorschlussrunde 30:29 (13:15) gegen Plock gewonnen hatte.