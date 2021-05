Pal Dardai: Diese Bedingung stellte er Hertha BSC

Die Berliner gingen mit dem Anspruch in die Saison, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren, am Ende konnten sie sich jedoch nur knapp vor dem Abstieg retten. ( Tabelle der Bundesliga )

Dardai: "Ich wollte nicht mein Gesicht verlieren"

Dardai verriet nun, dass er anfangs jedoch zögerte, das Angebot anzunehmen. "Ich hatte so einen schönen Job als Jugendtrainer und was ich von den Profis gesehen habe, war nicht gut. Sie haben immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Deswegen war das für mich schwer zu entscheiden. Ich wollte nicht mein Gesicht verlieren", wird Dardai vom Berliner Kurier zitiert.

Dardai entschloss sich, das Angebot anzunehmen – jedoch nur unter einer Bedingung: "Ich habe gesagt, okay, ich mach es. Aber ich gehe nicht in die Kabine und sage den Jungs, dass ich nur für dreieinhalb Monate hier bin. Dann fressen die mich auf. "

Zukunft von Dardai offen

Daraus resultierend steht aber offenbar noch nicht endgültig fest, ob Dardai Cheftrainer bei Hertha BSC bleiben wird. Am Montag habe der Ungar um 17.00 Uhr ein Gespräch mit Sportdirektor Arne Friedrich. "Es wird sich zeigen, was passiert. Mein Job bei der Hertha ist sicher, solange ich nicht mit einem Union-Trikot über den Ku'damm laufe", bleibt Dardai gelassen.

In der neuen Saison würde Dardai sicherlich einiges umkrempeln Nach der enttäuschenden Saison legte er schonungslos den Finger in die Wunde: "Die wichtigste Lehre ist hart: Wir haben es am Schluss als Team geschafft. Aber in diesem Moment hat Hertha noch keine Mannschaft. Es gibt keine Stammelf, keine Achse", zitiert die BZ Dardai.