FC Liverpool um Klopp und FC Chelsea um Tuchel in die Champions League

Der FC Liverpool hat es in der Premier League doch noch in die Champions League geschafft.

Erneutes Drama um Leicester

Arsenal verpasst Europa

Die Londoner hätten im Finale der Champions League am 29. Mai gegen Manchester City eine weitere Chance auf das CL-Ticket gehabt. Allerdings konnte Tuchels Team konnte mit Timo Werner und Antonio Rüdiger in der Anfangsformation sowie in der letzten halben Stunde auch mit ihrem Nationalmannschafts-Kollegen Kai Havertz kein zusätzliches Selbstvertrauen für das "Spiel des Jahres" in Porto tanken. Für Tuchels Mannschaft verkürzte Benjamin Chilwell (70.) in Birmingham nur.