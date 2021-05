2. Bundesliga: Holstein Kiel in Relegation - Frust nach verpasster Chance

Holstein Kiel hat im dramatischen Saisonfinale in der 2. Bundesliga die große Chance auf den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg vorerst verspielt . Zur Pause noch auf Erstliga-Kurs, gaben die Störche durch eine 2:3 (1:0)-Niederlage gegen Darmstadt 98 Platz zwei doch noch aus der Hand. Schon in der Vorwoche hatten die Kieler nach einer Halbzeitführung 2:3 beim Karlsruher SC verloren. ( 2. Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse )

"Das tut weh": Kiel hadert mit verpasster Aufstiegschance

Entsprechend groß war der Frust an der Förde, doch der Blick richtete sich auf die Relegationsspiele am 26. und 29. Mai gegen den 1. FC Köln. "Köln hat immer noch mehr zu verlieren", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver bei Sky .

Nächstes Relegations-Drama gegen Köln?

Der Meister von 1912, der in den vergangenen Wochen einem Mammutprogramm beeindruckend getrotzt hatte, kämpft gegen Köln darum, als erster Klub aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga zu spielen. 2018 hatte die KSV in den Entscheidungsspielen den Sprung nach oben knapp verpasst, damals scheiterten die Störche am VfL Wolfsburg.