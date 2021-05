Kahn als Held: FC Bayern gewann am 23. Mai 2001 die Champions League

Am 23. Mai 2001 trat der deutsche Rekordmeister im Finale der Champions League gegen den FC Valencia an.

Bayern-Sieg nach United-Drama

1982 in Rotterdam, 1987 in Wien und 1999 in Barcelona – im legendär dramatischen Endspiel gegen Manchester United – hatte Bayern im Endspiel den großen Triumph verpasst.

"Ich war ja dabei, als wir in Barcelona 1999 so nah am Triumph gewesen sind. Das alles hat den Druck enorm erhöht", wird Hitzfeld auf der vereinseigenen Homepage zitiert: "Ich wollte nicht in die Geschichte eingehen als der Bayern-Trainer, der zwei Mal das Finale verliert."