Torschützenkönig der 2. Bundesliga: Darmstadts Dursun glänzt mit 27 Treffern

Serdar Dursun von Darmstadt 98 hat sich die Torjägerkrone in der 2. Fußball-Bundesliga aufgesetzt. Dursun erhöhte sein Trefferkonto beim Saisonfinale auf 27. Auf Platz zwei folgte der Hamburger Simon Terodde (24 Tore).

Die Lilien stellen nach der Spielzeit 1980/81 erst zum zweiten Mal den Torschützenkönig in der zweithöchsten Spielklasse. Horst Neumann hatte damals in der Südstaffel ebenfalls 27 Treffer markiert.

Die meisten Torschützenkönige in der Liga-Historie stellt Arminia Bielefeld (7). Aus den Reihen des Karlsruher SC konnten sechs Spieler die Bestmarke setzen. Alleiniger Rekordhalter für die meisten Treffer in einer Spielzeit ist Horst Hrubesch mit 41 Toren (1977/78) für Rot-Weiss Essen in der 2. Bundesliga (Nord). - Die Torschützenkönige der 2. Bundesliga seit 1974/75 im Überblick: