Eishockey-WM 2021: Bayern-Block mit Kühnhackl, Rieder, Krämmer glänzt

Landshut-Trio mit Kühnhackl, Rieder und Krämmer

Die Rede ist von Tobias Rieder, Tom Kühnhackl und Nico Krämmer, alle drei geboren in der niederbayrischen Eishockey-Hochburg Landshut - und schon vor vielen Jahren gemeinsam in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) auf dem Eis.

"Ich glaube, das ist schon zehn Jahre her, als wir das letzte Mal in der Jugend zusammengespielt haben", erinnert sich Kühnhackl bei SPORT1 .

Kühnhackl - Sohn der Legende Eich Kühnhackl, 2016 und 2017 Stanley-Cup-Sieger mit den Pittsburgh Penguins - erklärte bei SPORT1 : "Es ist natürlich immer etwas Schönes, wenn man mit den Landshutern in einer Reihe spielen kann. Wir haben in den Trainingseinheiten schon eine Chemie gefunden."

Deutschland gegen Kanada gefordert

Das DEB-Team muss sich aber ohnehin auf sich selbst konzentrieren. Einige Stellschrauben gibt es nämlich noch, an denen gedreht werden kann. "In der eigenen Zone haben wir noch ein paar Verbesserungen vorzunehmen und auch am Unterzahlspiel müssen wir noch arbeiten. Aber wenn das Turnier so weitergeht, wird das immer besser werden", machte Kühnhackl deutlich.