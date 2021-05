Baumgart verpasst mit Paderborn Sieg zum Abschied

Trainer Steffen Baumgart hat einen Sieg zum Abschied beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn verpasst. Die Ostwestfalen mussten sich am 34. Spieltag bei Schlusslicht Würzburger Kickers mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Baumgart verlässt den Verein nach vier Jahren und übernimmt in der kommenden Saison den 1. FC Köln, der sich den Bundesliga-Klassenerhalt in der Relegation sichern will.