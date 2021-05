Regensburg sichert sich Klassenerhalt

Jahn Regensburg bleibt in der 2. Bundesliga © FIRO/FIRO/SID

Jahn Regensburg hat sich den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic besiegte den FC St. Pauli am letzten Spieltag mit 3:0 (2:0) und musste so nicht auf die Spiele der Konkurrenten schauen.