Karlsruhe gewinnt in Heidenheim

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der Karlsruher SC hat seine Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Erfolg beendet. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner setzte sich am letzten Spieltag mit 2:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim durch, wo Kapitän Marc Schnatterer sein letztes Spiel für den Verein nach knapp 13 Jahren absolvierte.