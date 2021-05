easycredit BBL, Playoffs: Ludwigsburg geht in Bamberg unter

Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit kassierte der Hauptrundensieger beim früheren Serienmeister ein 60:96 (35:60) und führt in der Best-of-five-Serie nur noch mit 2:1.

Ludwigsburg, das am Freitag Spiel zwei nur mit viel Mühe gewonnen hatte (86:83), hat am Dienstag (18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) den zweiten Matchball. Bamberg wuchs am Sonntag mit dem drohenden Aus vor Augen über sich hinaus und tat den Gästen vor allem von der Dreierlinie weh. 17 von 38 Würfen waren drin, die Riesen versenkten nur vier Dreier und hatten 17 Ballverluste.