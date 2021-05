Formel 1: Verstappen gewinnt in Monaco und übernimmt WM-Führung

Max Verstappen hat den Großen Preis von Monaco gewonnen und damit die WM-Führung in der Formel 1 von Weltmeister Lewis Hamilton übernommen.

Monte Carlo (SID) - Max Verstappen (Niederlande) hat den Großen Preis von Monaco gewonnen und damit die WM-Führung in der Formel 1 von Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) übernommen. Der Red-Bull-Pilot gewann am Sonntag vor Carlos Sainz (Spanien) im Ferrari und McLaren-Youngster Lando Norris (Großbritannien). Sebastian Vettel fuhr als Fünfter erstmals seit seinem Wechsel zu Aston Martin in die Punkte, Hamilton im Mercedes enttäuschte als Siebter.