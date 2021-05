Stefan Effenberg, Werder Bremen: Verantwortliche müssen zur Rechenschaft gezogen werden

Stefan Effenberg knöpft sich in seiner SPORT1-Kolumne Werder Bremen vor. Er ist der Meinung, dass die Verantwortlichen Fragen beantworten müssen.

Werder Bremen hat es am letzten Spieltag also doch noch erwischt.

Wenn du nach ein paar Minuten das Gegentor bekommst, dann wird das eine reine Kopfsache. Werder ist offensiv zuletzt auch einfach zu schwach gewesen, sie haben vorne eine katastrophale Quote. Dann ist es auch verdient, dass Bremen absteigt.

Der 1. FC Köln hat sich gleichzeitig den Relegationsplatz erkämpft und die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Dass es in Köln hintenraus gut funktioniert hat und Werder aus den letzten zehn Spielen nur einen einzigen Punkt geholt hat, das liegt auch an der Trainerposition.

Friedhelm Funkel verkompliziert den Fußball in Köln nicht. Er spricht eine einfache Sprache, er nimmt die Spieler in den Arm und vertraut ihnen. Darum geht es. Bei Florian Kohfeldt war es wohl so, dass er den Fußball immer wieder verkompliziert hat. Wenn es um den Abstieg geht, dann musst du den Fußball einfach halten. Das ist den Bremern zum Verhängnis geworden.