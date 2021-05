Union Berlin und Max Kruse: Eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte

91. Minute im Spiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin: Nach einem Einwurf setzt sich Sheraldo Becker über die Außenbahn durch und flankt in die Mitte. Dort stürmt Max Kruse heran und wuchtet den Ball mit dem Kopf gegen den Pfosten und von dort in die Maschen.

Max Kruse beweist Rückgrat

Also für eben jenen Wettbewerb, über den Kruse noch vor einiger Zeit sagte: "Europa Conference League - hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß noch nicht einmal, was das ist."

Nach Spielende bewies der Knipser am Sky-Mikrofon jedoch Rückgrat: "Ich habe meine Meinung zu der Liga gesagt, die ändert sich nicht, ich will glaubwürdig bleiben.“ Und deutete danach augenzwinkernd, in typischer Kruse-Manier, an, dass für den Abend eine "Mini-Sause ohne Alkohol" geplant sei.