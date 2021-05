Bayern-Frauen können Meistersekt kalt stellen

Die Fußballerinnen von Bayern München können den Meistersekt kalt stellen. Am vorletzten Bundesliga-Spieltag siegte der Tabellenführer bei Bayer Leverkusen 4:0 (1:0) und hat mit zwei Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg und deutlich besserer Tordifferenz im Saisonfinale am 6. Juni gegen Eintracht Frankfurt sehr gute Aussichten auf den vierten Gewinn der Meisterschaft.

Der Titelverteidiger aus Wolfsburg zitterte sich bei der Eintracht in der Generalprobe für das DFB-Pokalfinale gegen die Frankfurterinnen am kommenden Sonntag zu einem 3:2 (2:0). Die Wölfinnen treten am letzten Spieltag gegen Werder Bremen an, es ist zugleich der Abschied von Erfolgstrainer Stephan Lerch.