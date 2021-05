Hockey: DHB-Männer gewinnen Olympiatest gegen Kanada

Die deutschen Hockeyspieler haben in der heißen Nominierungsphase ihren ersten Olympiatest gegen Kanada erfolgreich bestanden.

Die deutschen Hockeyspieler haben in der heißen Nominierungsphase ihren ersten Olympiatest gegen Kanada erfolgreich bestanden. Die Auswahl von Bundestrainer Kais al Saadi setzte sich in Hamburg mit 5:0 (2:0) durch, das nächste Länderspiel steht am Dienstag (13.15 Uhr) gegen Frankreich auf dem Programm.