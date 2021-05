Bundesliga: Werder Bremen steht nach Abstieg vor einem Scherbenhaufen

Werder Bremen steht nach dem Abstieg in die 2. Liga vor einer ungewissen Zukunft. Kein Trainer, kein Geld und große Unruhe. Das ist Werders Scherbenhaufen.

Als Thomas Schaaf am Sonntagmorgen auf dem Vereinsgelände vorfuhr, da war alles verlassen.

So musste sich der Interimstrainer von Werder Bremen einen Tag nach dem zweiten Abstieg aus der Bundesliga selbst das Tor öffnen und danach wieder schließen.

Werder Bremen: Darf Baumann bleiben?

Es türmen sich eine Menge Probleme an der Weser. ( Kommentar: Selbst schuld, Werder! )

Allerdings gibt es gerade am Sport-Geschäftsführer große Kritik. So forderten die Fans am Samstag nach dem Abstieg lautstark: "Vorstand raus." (BERICHT: Chaoten randalieren nach Werder-Abstieg)