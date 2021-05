2. Bundesliga: Abstieg mit Braunschweig, Osnabrück, Sandhausen, Regensburg, Würzburg

In der 2. Bundesliga muss der VfL Osnabrück nach aufopferungsvollem Kampf in die Relegation. Der SV Sandhausen bleibt in der Liga. Braunschweig steigt mit Würzburg ab.

Während die in ungewohntem Gelb auflaufenden Osnabrücker beim FC Erzgebirge Aue durch Sebastian Kerk (25.) in Führung gegangen sind, lagen die Sandhauser beim Aufstiegsfavoriten VfL Bochum durch ein Tor von Milos Pantovic (29.) in Rückstand. (VfL Bochum - SV Sandhausen zum Nachlesen im Ticker) Der so wichtige Sieg bei einer gleichzeitigen Niederlage oder Remis Sandhausens wäre geschafft.