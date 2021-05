2. Bundesliga: VfL Bochum und Greuther Fürth steigen auf - Kiel in Relegation

Der VfL Bochum ist zurück in der Bundesliga. Auch die SpVgg Greuther Fürth steigt auf. Holstein Kiel spielt in der Relegation.

Die Bochumer kehrten nach elf Jahren Abstinenz ins Oberhaus zurück und sicherten sich mit einem 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Sandhausen zudem die Zweitliga-Meisterschaft. Die SpVgg Greuther Fürth feierte in Unterzahl einen 3:2 (0:1)-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, schob sich noch an Holstein Kiel vorbei auf Platz zwei und feierte den zweiten Aufstieg nach 2012. ( 2. Bundesliga: Die Tabelle )

Die KSV - zur Pause noch souverän auf Bundesliga-Kurs - unterlag Darmstadt 98 mit 2:3 (1:0), hat aber in der Relegation gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr) und Samstag (18 Uhr) noch die Chance auf den erstmaligen Aufstieg der Vereinsgeschichte. ( 2. Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse )

Losilla sorgt für großen Jubel in Bochum

Fürth mit großer Moral in Unterzahl - Kiel verspielt Führung

In Kiel ging das Team von Ole Werner durch einen Kopfballtreffer von Janni Serra (18.) in Führung. Serdar Dursun (51., 58.) drehte mit seinen Saisontoren 26 und 27 allerdings die Partie kurz nach der Pause. Immanuel Höhn (75.) baute die Führung der Lilien weiter aus. Fin Bartels (87.) verkürzte in der Schlussphase nochmals. ( Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 zum Nachlesen im Ticker )

Der Meister von 1912, der in den vergangenen Wochen einem Mammutprogramm beeindruckend getrotzt hatte, kämpft nun in der Relegation gegen den 1. FC Köln darum, als erster Klub aus Schleswig-Holstein in der Bundesliga zu spielen. 2018 hatte die KSV in den Entscheidungsspielen den Sprung nach oben knapp verpasst.