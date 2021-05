Werder Bremen: Frank Baumann über Konsequenzen nach dem Abstieg

Dabei ging es primär um die Zukunft des Werder-Chefs, der seinen Stuhl von sich aus nicht räumen will. "ich bin überzeugt, dass ich in dieser Situation der Richtige für Werder Bremen bin", sagte Baumann.

Die Fragen (welche Fehler er gemacht habe, d.R.) stelle ich mir ständig nach jeder Saison. Die habe ich mir auch 2017, 2018 und 2019 gestellt, als wir gute Jahre hatten. Was können wir ändern? Was können wir verbessern? Wo habe ich keine guten Entshceidungen getroffen? Das ist nach jedem Jahr so. Das war ketztes Jahr so nach einer schlechten Saison. Und das ist natürlich auch dieses Jahr wieder der Fall."